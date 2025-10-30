الموسم الانتخابي..السوداني: لاتسمعوا إلى زعامات الفشل والفساد

بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال السوداني في المؤتمر الانتخابي لائتلاف الإعمار والتنمية في محافظة المثنى يوم امس،، إن “ائتلاف الإعمار والتنمية لا يشغله الضجيج عن خدمة العراقيين، مضيفاً أم “المثنى كانت حارسة الجنوب ومشروعنا الوطني يعيد الاعتبار لكل محافظة منسية.”وبين السوداني أن “الحكومة انطلقت في بناء 99 مدرسة جديدة في المثنى، إلى جانب دعم القطاع الخاص”، مشيراً إلى “ارتفاع الخطة الزراعية في المحافظة رغم الظروف والتحديات“.وأكد أن “عجلة الإعمار لن تتوقف”، لافتا إلى أن ائتلاف الإعمار والتنمية يمثل مشروعاً وطنياً يسعى لتوظيف القدرات والإمكانيات من أجل قيام دولة عراقية قوية ومزدهرة“.وزاد أن “التمثيل الحقيقي يبدأ من الميدان وليس من المكاتب المعزولة”، مشدداً على أن شعار الائتلاف “العراق أولاً” هو التزام عملي لإعادة ترتيب الأولويات ووضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار“.وتابع أن “فشل المراحل السابقة كان نتيجة غياب الرؤية والتخطيط واحتكار القرار“.وأكد السوداني أنه “لن يلتفت للضجيج ولا الكذب والتضليل الذي تمارسه بقايا زعامات الفشل والفساد”.

