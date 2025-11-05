المياه النيابية:السوداني دمر العراق بإتفاقه المائي مع تركيا

المياه النيابية:السوداني دمر العراق بإتفاقه المائي مع تركيا
آخر تحديث:

 بغداد / شبكة اخبار العراق- أكد عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية، النائب ثائر الجبوري، الأربعاء، أن الاتفاقية المائية بين بغداد وأنقرة تضمنت خمس نقاط غامضة تثير علامات استفهام كبيرة.وقال الجبوري في حديث صحفي، إن “العراق له حق قانوني ثابت في الحصول على حصته المائية من نهري دجلة والفرات باعتباره دولة المصب وفقاً للاتفاقيات والمعاهدات الدولية”، مبيناً أن “هناك الكثير من علامات الاستفهام التي تتطلب إجابات واضحة ومقنعة من قبل الحكومة العراقية”.وأضاف أن “أبرز الأسئلة التي تثير الجدل تتمثل في: هل ما تم توقيعه في بغداد اتفاقية مائية أم مذكرة تفاهم؟، وما هي الحصة المائية الحقيقية لبغداد من الإطلاقات القادمة من السدود التركية؟، إضافة إلى التساؤل عن إمكانية اعتماد مبدأ تقاسم الضرر في مواسم الجفاف، وكيف سيتم التعامل المالي مع الشركات التركية المنفذة، فضلاً عن تحديد المدة الزمنية للاتفاقية أو المذكرة”.ولفت الجبوري إلى أن “الاتفاقية تشوبها درجة عالية من الغموض، الأمر الذي يستدعي موقفاً شفافاً وواضحاً ومعلناً أمام الرأي العام لبيان جميع التفاصيل وما تم الاتفاق عليه فعلياً بين الجانبين”. 

