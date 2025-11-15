المياه النيابية:السوداني لايستطع فتح فمه أمام تركيا وهي تحارب العراق مائياً

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت لجنة الزراعة والمياه النيابية، السبت، عدم رصد أي زيادة في إطلاقات المياه في نهري دجلة والفرات، رغم مرور نحو عشرة أيام على توقيع الاتفاقية المائية مع تركيا.وقال عضو اللجنة، النائب ثائر الجبوري، في حديث صحفي، إن “إطلاقات المياه من الجانب التركي في حوضي دجلة والفرات ما تزال ضمن معدلاتها المنخفضة جداً، وهي أقل من حاجة العراق بنسبة تتراوح بين 75 إلى 80%، ما يجعل الوضع المائي في البلاد صعباً وحرجاً للغاية”.وأضاف الجبوري، أن “عدم تسجيل أي زيادة في الإطلاقات رغم مرور أكثر من أسبوع على توقيع الاتفاق مع أنقرة يثير الكثير من علامات الاستفهام، من بينها جدوى الاتفاق إذا استمرت المياه حبيسة السدود التركية”، مشيراً إلى أن “الوضع يزداد تعقيداً في ظل جفاف الخريف وعدم تسجيل أي موجة مطرية حتى الآن”.وبين، أن “الأرياف في محافظات الجنوب والفرات الأوسط تعد الأكثر تضرراً، إذ تسبب شح المياه بتوقف عدد من محطات الإسالة نتيجة عدم توفر المياه الخام”، مؤكداً أن “الأزمة مرشحة للتصاعد ما لم تلتزم تركيا بزيادة الإطلاقات وفق الاتفاق المبرم”.

