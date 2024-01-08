المياه النيابية:تركيا مستمرة في سياستها العدائية تجاه العراق مقابل صمت الحكومة

المياه النيابية:تركيا مستمرة في سياستها العدائية تجاه العراق مقابل صمت الحكومة
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد عضو لجنة المياه والزراعة والاهوار النيابية، ثائر الجبوري، الاثنين، استمرار التدخلات تركيا بالعديد من الشؤون الداخلية للعراق ، فيما اكد ان التدخل قد وصل الى تحديد شخصية منصب وزير الموارد المائية. وقال الجبوري، في حديث  صحفي، إن “هناك عناية خاصة في تحديد منصب وزير الموارد المائية من اجل إتمام السدود الاروائية وانشاء المشاريع الجديدة على منابع دجلة والفرات”، لافتا الى ان “هذه التدخلات ساهمت بشكل كبير في قطع المياه وتفاقم معاناة البلد المائية التي وصلنا اليها”. وتابع، ان “هنالك جهات تأييد هذه الانتهاكات تحت ذرائع قانونية من اجل استمرار المصالح المشتركة معها”، لافتا الى ان “التدخل التركي يمرر من اجل غض البصر عن الخروقات التي تمارسها من انقرة بقطع المياه على العراق”. وأضاف، ان “العراق تضرر خلال السنوات السابقة جراء سياسة التعطيش التركية التي اتبعتها بالنظر الى وجود محاباة مستمرة من بعض الأطراف الداخلية”، مبينا ان “التدخل قد وصل تحديد شخصية منصب وزير الموارد المائية”. وتستمر انقرة في سياستها العدائية تجاه بغداد في العديد من الملفات الحيوية التي تمس المواطنين بالدرجة الاولى، وسط صمت من حكومة السوداني وعدم وجود تحرك حازم وجاد تجاه ما تمضي به تركيا من خروقات واضحة ضد العراق.  وكان القيادي في تحالف الفتح محمود الحياني، قد اتهم في حديث لوكالة / المعلومة /، “تركيا بافتعال أزمة الجفاف في العراق عبر السدود غير القانونية التي شيدتها في الفترة الاخيرة، فيما اكد ان ملف قطع حصص العراق المائية يحتاج الى ضغط دولي من اجل انهائه.

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