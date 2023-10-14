المياه النيابية:حل أزمة المياه مع الجانب التركي مرهون بقوة الوفد العراقي المفاوض

المياه النيابية:حل أزمة المياه مع الجانب التركي مرهون بقوة الوفد العراقي المفاوض
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية، ثائر مخيف، السبت، ان حل ازمة المياه مع الجانب التركي مرهون بطبيعة الوفد المفاوض لانقرة والذي يمكن من خلاله ضمان حصول العراق على حقوقه، في وقت تسعى فيه تركيا للحصول على ماتريد من العراق عبر ورقة المياه.وقال مخيف  في حديث صحفي، ان “ازمة المياه تتصدر الازمات التي مر بها العراق وخصوصا في الوقت الراهن، اذ لاترتبط هذه الازمة بالامور الفنية بقدر ارتباطها بالجوانب السياسية والعسكرية والاقتصادية”.وأضاف ان “تركيا لديها بعض الملفات التي تحاول ان تضمن تحقيقها قبل المضي لحل ازمة المياه او اطلاق حصص مائية اكبر باتجاه العراق، على الرغم من ان الحصص المائية واضحة وينبغي ان تصل البلاد”.وبين ان “حل الازمة مع الجانب التركي مرهونة بطبيعة الوفد العراقي المفاوض للجانب التركي، والذي بامكانه ان يحصل على مايريد من اجل تحقيق مصلحة البلد وضمان تأمين الحصة المائية من الدول المتشاطئة مع العراق”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *