المياه النيابية:سيول الامطار عززت من الرصيد المائي
 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت لجنة الزراعة والمياه النيابية رصد سيول جارفة في ثمان محافظات عراقية خلال الساعات الـ24 الماضية، مشيرة إلى انتقال عشرات الملايين من الأمتار المكعبة إلى بحيرات السدود الرئيسية.وقال عضو اللجنة، النائب ثائر الجبوري في حديث صحفي، إن “اللجنة تتابع ملف الموجة المطرية الأولى لشهر كانون الأول الجاري والتي مستمرة منذ 48 ساعة، لافتاً إلى أن غزارتها كانت الأعلى في الساعات الـ24 الماضية، خصوصاً في محافظات شمال وشرق وغرب البلاد، وصولاً إلى محافظات الفرات الأوسط، ولا سيما النجف وبادية المثنى”.وأضاف أن “السيول الجارفة رُصدت في ثمان محافظات أبرزها السليمانية وكركوك وديالى والأنبار وواسط وميسان، وتحمل عشرات الملايين من الأمتار المكعبة”، مشيراً إلى أن “جزءاً من تلك السيول تدفق نحو الأنهار، إضافة إلى منحدرات تؤدي إلى بحيرات السدود الرئيسية، لا سيما سد حمرين وسد حديثة وسد الدبس، وسدود أخرى ضمن حدود إقليم كردستان”.وأوضح الجبوري أن “خلال الساعات الـ48 القادمة ستكون هناك أولى القراءات عن حجم المياه الذي تدفق إلى بحيرات السدود وبيان حصص كل سد، لكن بشكل عام كانت الموجة المطرية ضمن مستوى التوقعات من حيث غزارة الأمطار”.

