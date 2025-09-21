المياه النيابية:شحة المياه وصلت للعطش والسوداني راكضا وراء ولايته الثانية

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أقرت لجنة الزراعة والمياه النيابية،الاحد، بأن إجمالي خزين السدود العراقية بات أقل من خمسة مليارات متر مكعب، وهو ضمن ما يعرف بـ”تحت الخط الأحمر”.وقال عضو اللجنة، النائب ثائر الجبوري، في حديث صحفي، إنه “وفق آخر قراءات لحجم الخزينة المائية في السدود العراقية المهمة، يتبين بأنها أقل من خمسة مليارات متر مكعب، وبالتالي نحن ضمن ما يعرف بالخطوط الحمراء، وهي مصدر قلق حقيقي لنا، إذ أن هذه الكمية هي الأدنى منذ سنوات طويلة جداً، وتشكل شريان الحياة لعموم المحافظات العراقية دون استثناء”.وأشار الجبوري إلى أنه “حتى هذه اللحظة لم نرصد أي زيادة في إطلاقات المياه في حوضي دجلة والفرات، رغم ما يُعلن في وسائل الإعلام، مؤكداً أن الوضع المائي في العراق صعب، وبالتالي يجب على الحكومة اتخاذ إجراءات حقيقية وفورية للتعامل مع هذا الخطر لكن مع الاسف  السوداني تارك هذا الملف الحيوي وراكضا وراء ولايته الثانية”.وأضاف أن “وجود 600 شركة تركية تعمل داخل العراق يشكل بالنسبة لنا ورقة اقتصادية وتجارية مهمة، لذا لابد من التريث في أعمالها أو إيقافها مؤقتاً للمساهمة في الضغط لزيادة الإطلاقات المائية، خاصة وأن المياه تمثل شريان الحياة للعراق”.

