المياه النيابية:لا يتجرأ أي مسؤول عراقي فتح فمه أمام إيران حتى ولو مات الشعب العراقي من العطش

المياه النيابية:لا يتجرأ أي مسؤول عراقي فتح فمه أمام إيران حتى ولو مات الشعب العراقي من العطش
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر عضو لجنة المياه النيابية ثائر مخيف، اليوم الأربعاء، من أزمة جفاف قاسية تضرب البلاد، نتيجة ما وصفه بسياسة “التجويع المائي” التي تمارسها  إيران وتركيا بحق العراق، مؤكداً أن جميع الوفود الرسمية التي زارت أنقرة لم تحقق أي نتائج ملموسة في ملف المياه.وقال مخيف في تصريح صحفي، إن “تركيا مستمرة في احتجاز حصة العراق المائية من نهري دجلة والفرات عبر مشاريع السدود العملاقة، دون أي التزام بالاتفاقيات الدولية، ما تسبب بكارثة مائية بدأت ملامحها تظهر بوضوح في محافظات الوسط والجنوب”.وأوضح أن ” إيران موقفها اشد قسوة على العراق إذ لا يتجرأ أي مسؤول عراقي فتح فمه أمامها حتى ولو مات الشعب العراقي من العطش ـ وأكد أن العديد من المحافظات، خصوصاً ميسان وذي قار والديوانية وميسان والبصرة ، تعاني من جفاف قاسٍ أدى إلى تدمير آلاف الدونمات من المحاصيل الزراعية، وتراجع كبير في الإنتاج الزراعي الوطني، وهو ما ينذر بأزمة اقتصادية وغذائية في المستقبل القريب”.وأكد النائب أن “الحكومات العراقية المتعاقبة لم تتخذ خطوات حازمة للضغط على تركيا وإيران أو تدويل هذا الملف، بل اكتفت بإرسال الوفود التي تعود في كل مرة دون نتائج حقيقية على الأرض”.

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