المياه النيابية السابقة: ضعف حكومة العراق وراء الهيمنة التركية على ملف المياه

المياه النيابية السابقة: ضعف حكومة العراق وراء الهيمنة التركية على ملف المياه
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية السابق الإطاري فالح الخزعلي، الأثنين، ان تركيا تتعامل مع العراق في ملف المياه بمنطق الهيمنة، مشدد على ضرورة التحرك الدبلوماسي والزام تركيا دوليا بمنح العراق حصته من المياه.وقال الخزعلي في حديث صحفي، ان “السياسات التركية القائمة على تقليص حصة العراق المائية يجب ان لاتبقى من دون ردة فعل، حيث أدت هذه الممارسات الى تفاقم أزمة المياه في البلاد وزيادة معاناة المواطنين”. وأضاف ان “تركيا ما تزال تتعامل مع ملف المياه بمنطق الهيمنة، عبر تقليص حصة العراق من نهري دجلة والفرات”، مبيناً أن “هذا التقليص انعكس بشكل مباشر على الزراعة والبيئة والصحة العامة”. وطالب الخزعلي الحكومة الاتحادية بالتحرك الجاد عبر القنوات الدبلوماسية والاتفاقيات الدولية لضمان حقوق العراق المائية”، محذرا من أن استمرار الأزمة سيؤدي إلى تداعيات خطيرة على الأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *