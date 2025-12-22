آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
الوقت الضائع..السوداني يوجه بترشيد الإنفاق وتعظيم الإيرادات
أكثر من(67) مليون برميل نفط صادرات العراق الى أمريكا خلال الأشهر التسعة الأولى 2025
تحالف عزم: الحلبوسي والسامرائي أحدهما لرئاسة مجلس النواب
الإطار: الإعلان عن أسم رئيس الحكومة المقبلة فور الإعلان عن أسم رئيس الجمهورية
الحشد الشعبي: سنكشف عوراتنا أمام العالم مقابل الحفاظ على مكاتبنا الاقتصادية
-
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
الوقت الضائع..السوداني يوجه بترشيد الإنفاق وتعظيم الإيرادات
أكثر من(67) مليون برميل نفط صادرات العراق الى أمريكا خلال الأشهر التسعة الأولى 2025
المياه النيابية السابقة: ضعف حكومة العراق وراء الهيمنة التركية على ملف المياه
تركيا تحاصر بلدهم بالمياه وهم يشترون منازل فيها ..بعض العراقيين مع الأسف!
وزير النقل الولائي محيبس يعبر عن سعادته باحتلال العراق رسمياً من قبل إيران من خلال قطارها!!
-
- رياضية
اليوم ..إقامة أربع مباريات ضمن دوري نجوم العراق لكرة القدم
لأول مرة ..العراق عضو في مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي لكرة اليد
بغداد تحتضن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز لكرة الطائرة للرجال
اليوم..المواجهة الحاسمة بين المغرب والأردن في بطولة كأس العرب 2025
خسارة الفريق الأولمبي العراقي أمام السعودية في بطولة كأس الخليج لكرة القدم تحت 23 سنة
-
- تحقيقات
خبراء:العراق في وضع مالي خطير جداً
خبراء اقتصاد:العراق يعاني من فقر متعدد الابعاد والبلد نحو الانهيار الاقتصادي
الانتخابات انتجت برلمان مشتت وتعزيز الدور الإيراني
نمير العقابي.. “سبايدرمان المنطقة الخضراء” بين ثروة المليارات وشبهات الفساد والاحتيال
تركيا:رغم احتلالنا للعراق وتخفيض المياه عنه لدرجة العطش إلا أن السوداني وافق على رفع صادراتنا إلى 30 مليار دولار سنوياً!!
-
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
الحشد الشعبي: سنكشف عوراتنا أمام العالم مقابل الحفاظ على مكاتبنا الاقتصادية
وزير النقل الولائي محيبس يعبر عن سعادته باحتلال العراق رسمياً من قبل إيران من خلال قطارها!!
مصدر إطاري:فصائل الحشد تطالب بضمانات إقليمية “لنزع سلاحهم وملابسهم”مقابل عدم قتلهم
الحزب الشيوعي:القانون العراقي لا يفرض على الموظفات اللباس الديني
ائتلاف الاعمار:السوداني رئيس الحكومة المقبلة
-
- اذاعة INN