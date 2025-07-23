المياه النيابية تحمل محافظ البصرة مسؤولية تدهور الوضع البيئي في المحافظة

المياه النيابية تحمل محافظ البصرة مسؤولية تدهور الوضع البيئي في المحافظة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حملت لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية، اليوم الاربعاء، محافظ البصرة أسعد العيداني “مسؤولية تدهور الوضع البيئي في المحافظة”.وقال رئيس اللجنة فالح الخزعلي في بيان ، إن محافظ البصرة يتحمل “مسؤولية تدهور الوضع البيئي في المحافظة، مستندًا إلى أحكام المادة (108) من الدستور العراقي وقانون رقم (27) لسنة 2009 الخاص بحماية وتحسين البيئة، والذي ينص على أن المحافظ يترأس لجنة حماية وتحسين البيئة في المحافظة”.ودعا الخزعلي، إلى “ضرورة اتخاذ سلسلة من الإجراءات العاجلة لمعالجة التدهور البيئي، أبرزها تفعيل الدور الإداري والقانوني للجان المعنية بمعالجة التجاوزات والمخالفات البيئية، والتنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية لضمان تطبيق القوانين النافذة”.وشدد على “أهمية اتخاذ خطوات فورية لإيقاف مصادر التلوث ومعالجة مخلفات الصرف الصحي والملوثات الصناعية، مطالبًا بتقديم تقرير مفصل عن الإجراءات المتخذة لمعالجة الوضع البيئي في البصرة”.وأشار إلى الحرص “على تحسين الواقع البيئي وحماية صحة المواطنين”، محذرًا من “استمرار التدهور البيئي وآثاره الخطيرة على المحافظة وأبنائها”.

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