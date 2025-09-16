المياه النيابية تطالب بجلسة خاصة لمناقشة شحة المياه بسبب إيران وتركيا

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية، النائب ثائر الجبوري، اليوم الثلاثاء، إلى تخصيص جلسة لمناقشة ملف المياه في العراق في ظل ثلاث نقاط حرجة.وقال الجبوري في حديث صحفي: “تقدمت بطلب لتخصيص جلسة لمناقشة ملف المياه بشكل عام، خاصة في ظل ثلاث نقاط حرجة، هي: انخفاض الخزين الاستراتيجي للمياه إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من 90 عاماً، وانخفاض معدلات إطلاق المياه من تركيا باتجاه العراق بنسبة تصل إلى 85%، إضافة إلى تسجيل نقص حقيقي في عدة مناطق، لا سيما في الجنوب، نتيجة ارتدادات الجفاف”.وأشار إلى أن “الجلسة تهدف إلى عرض الحقائق أمام الرأي العام، ومناقشة التوصيات التي يمكن من خلالها دفع الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، خاصة وأن ملف المياه يشكل قضية حيوية تتعلق بأمن واستقرار المجتمع”.

