الناتو يشكر الحكومة العراقية على “حماية” مقرات البعثات الدبلوماسية الأجنبية

الناتو يشكر الحكومة العراقية على “حماية” مقرات البعثات الدبلوماسية الأجنبية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- قدم مساعد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) لشؤون العمليات، توم كوفوس، شكره للحكومة العراقية على “جهودها في حماية المباني الدبلوماسية والبعثات الأممية”.وقالت الخارجية العراقية في بيان ، إن “نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، التقى يوم الاثنين الموافق 30 أيلول 2024 بمساعد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) لشؤون العمليات، توم كوفوس، على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش، الذي انعقد في واشنطن”.وأضافت أنه “تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين العراق والناتو، بما في ذلك توفير التأهيل والتدريب وتبادل الزيارات بين الطرفين. كما تمت مناقشة وضع خطط أمنية جديدة بالتعاون مع شركاء العراق الدوليين لتعزيز التعاون العسكري والأمني”.وأكد الجانبان، بحسب البيان، على “أهمية استمرار عمل بعثة الناتو في العراق مع احترام كامل لسيادة البلاد”، وأشادا بـ”التعاون المستمر، لا سيما مع مستشارية الأمن القومي العراقية”.من جانبه، أعرب كوفوس عن شكره للحكومة العراقية على “جهودها في حماية المباني الدبلوماسية والبعثات الأممية”.

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