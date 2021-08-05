الناتو يوافق على انضمام قوات البوسنة والهرسك في العراق

الناتو يوافق على انضمام قوات البوسنة والهرسك في العراق
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف تقرير لصحيفة سراييفو تايمز ، الخميس ، ان حلف الناتو صادق بالموافقة على مشاركة قوات جمهورية البوسنة والهرسك ضمن مهمة حلف شمال الاطلسي في العراق.وذكرت الصحيفة في خبر: انه ” تم ابلاغ ممثل جمهورية البوسنة والهرسك رسميا بالموافقة على مشاركة قواتها ضمن حلف شمال الاطلسي او الناتو في العراق كما تم ابلاغ وزارة الدفاع في الجمهورية التابعة للاتحاد اليوغوسلافي سابقا بهذا الامر.واضاف ان ” رسالة من نائب الامين العام للعمليات في الحلف موتن هينركسن قد تم ارسالها للتبليغ بشكل رسمي بالمشاركة ضمن المهمة “.وجاء في الرسالة ” بالنيابة عن نائب الأمين العام للعمليات ، يسعدني أن أبلغكم أن حلف شمال الأطلسي قد وافق على وضع البوسنة والهرسك كشريك عملياتي لمهمة الناتو في العراق”.يشار الى ان ” الصحيفة لم تذكر المزيد من التفاصيل عن طبيعة المهمة ولم تحدد اعداد القوات الذاهبة الى العراق او الفترة الزمنية التي ستبقى فيها هناك “.

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