النجيفي:العراق ما زال تحت حكم إيران وحشدها الشعبي

النجيفي:العراق ما زال تحت حكم إيران وحشدها الشعبي
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- يرى القيادي في جبهة الإنقاذ والتنمية اثيل النجيفي، ان الكتل والفصائل الموالية لإيران المتحكمة بالبرلمان والوضع الصحي والاقتصادي، هي نقاط الضعف التي تواجه الكاظمي.وقال النجيفي في تغريدة على “تويتر” إن “عناصر قوة بيد الكاظمي: القانون والشرعية، التأييد الداخلي للحد من نفوذ ايران والتذمر من الكتل السياسية، الاجهزة الامنية اقوى من الفصائل بدرجة كبيرة جدا، التأييد الدولي”.وأضاف أن “نقاط الضعف التي تواجهه: وجود برلمان تتحكم فيه كتل وفصائل موالية لإيران، الازمات الاقتصادية والصحية”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *