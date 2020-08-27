النجيفي:الوقت مازال مبكراً لتشكيل التحالفات السياسية

النجيفي:الوقت مازال مبكراً لتشكيل التحالفات السياسية
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أربيل/شبكة أخبار العراق- تحدث القيادي في جبهة الانقاذ والتنمية، أثيل النجيفي، الخميس (27 آب 2020)، عن موعد بدء الكتل السياسية الحوارات وتشكيل تحالفات استعدادا لغرض خوض الانتخابات المبكرة.وقال أثيل النجيفي، في حديث صحفي، إن “الوقت مازال مبكراً لتحرك الكتل السياسية وتشكيل تحالفات جديدة لخوض الانتخابات المبكرة، وهذا يشمل كل القوى السياسية، وليس اطرافا معينة”.وأضاف النجيفي، أن “الحراك السياسي لا يمكن ان يبدأ، الا بعد صدور قانون الانتخابات الجديد، لمعرفة المناطق الانتخابية، وكيف سيكون توزيعها”، مشيرا الى ان “تشكيل التحالفات يعتمد على المناطق الانتخابية، وطريقة توزيع المقاعد فيها، وهذا الامر لم يحسم حتى الآن”.وما يزال قانون الانتخابات الذي أقره مجلس النواب “ناقصاً” فقرة واحدة والمتمثلة، بـ”الدوائر المتعددة أو الواحدة”، حيث أثمرت هذه الفقرة صراعاً سياسياً بين الكتل، تسبب بتأخير إرساله إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه، رغم تحديد موعد الانتخابات المبكرة، واستمرار التظاهرات.وفي وقت سابق، أكدَ مستشار رئيس الجمهورية حسن جهاد، أن رئاسة الجمهورية تؤيد إجراء انتخابات مبكرة وتطلب من ‏مجلس النواب تسريع إقرار قانون الانتخابات. ‏وقال جهاد في تصريح نقلته صحيفة “الصباح”، إن ” رئاسة الجمهورية تؤيد إجراء انتخابات مبكرة وتطالب مجلس النواب بتسريع ‏إقرار قانون الانتخابات للمصادقة عليه من قبل رئيس الجمهورية، فضلاً عن العمل لإيجاد حلول للمحكمة الاتحادية للمصادقة على ‏نتائج الانتخابات”.‏

وأضاف، أن “الحكومة تؤكد دائما قدرتها وإمكانياتها على إجراء الانتخابات وفق الجداول الزمنية التي حددتها، وهي تدعم بكل قوة ‏المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وتلبي جميع احتياجاتها الكاملة”.‏

ولفت الى أن “المطالبة بإجراء الانتخابات ليست من طرف واحد أو جهة محددة، بل هي مطلب جماهيري شعبي حيث التظاهرات في ‏عموم محافظات البلاد تنادي بإجراء انتخابات مبكرة وشفافة، فضلاً عن أن المرجعية دعت في أكثر من مناسبة وفي خطب الجمعة ‏الى ضرورة إجراء انتخابات مبكرة، كما أن أكثر الأحزاب والكتل السياسية تعلن أنها تطالب بإجراء انتخابات مبكرة، والأهم من ذلك ‏أن من ضمن برنامج الحكومة الحالية الذي صوت عليه مجلس النواب أن يكون عمل الحكومة محصورا في تهدئة الأوضاع خلال ‏هذه المرحلة والعمل الجاد على إجراء انتخابات مبكرة بكل الظروف وبكل الحالات”.‏

وأشار جهاد إلى أنّ “الرئاسات الثلاث أكدت في اجتماع سابق لها ضرورة اجراء الانتخابات وإقرار البرلمان قانون الانتخابات ‏للمصادقة عليه من قبل رئيس الجمهورية ليكون جاهزا خلال المدة المحددة، فضلا عن التأكيد على حل إشكالية المحكمة الاتحادية”.‏

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