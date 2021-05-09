النرويج تجدد تأكيدها على دعم العراق

النرويج تجدد تأكيدها على دعم العراق
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي، الاحد، أن الحكومة العراقية جادة في الانفتاح على دول العالم لما يمتلكه من مقومات تستقطب الدول العالمية وكبريات الشركات الاستثمارية، مجددا التأكيد على إنهاء ملف النازحين.وقال الأمين العام لمجلس الوزراء خلال لقائه سفيرة مملكة النرويج غير المقيمة في العراق، تون اليزابيث، في بيان الأمانة العامة لمجلس الوزراء ، إن “الحكومة العراقية جادة في الانفتاح على دول العالم، لما تمتلكه من أرض خصبة لإقامة المشروعات الاستثمارية والمساهمة في تدوير عجلة الإعمار في عموم مناطق العراق، وتتطلع إلى أن يكون للنرويج الدور الكبير في هذا المجال”.وفيما يخص برنامج إعادة الاستقرار إلى المناطق المحررة، أشار الغزي، إلى أن “الحكومة العراقية عازمة على إنهاء هذا الملف، وأن وزارة الهجرة والمهجرين تقدمت خطوات كبيرة باتجاه إغلاق عدد كبير من المخيمات وإعادة النازحين إلى مناطقهم بصورة طوعية، بعد أن أسهمت الوزارات ذات العلاقة والمنظمات الدولية، بإعادة البنى التحتية ومشروعات الطرق والمدارس وشبكات المياه والطاقة الكهربائية”.وأشادت اليزابيث، بـ”جهود الحكومة العراقية لإعادة الاستقرار في المناطق المحررة، وتنسيقها العالي مع المجتمع الدولي”، مؤكدة “استعداد مملكة النرويج بمد يد العون للإسهام في إنهاء ملف النازحين وتأهيل المناطق المحررة”.وأعربت عن “أملها في أن تأخذ الشركات النرويجية دورها في إعمار العراق وإقامة المشروعات الاستثمارية، لا سيما أن شركاتها باشرت بتنفيذ المشروعات الخاصة بالطاقة الشمسية في محافظة كربلاء وناحية الإسكندرية”

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