النزاهة:الأموال المنهوبة من العراق مسجلة بأسماء وهمية!

النزاهة:الأموال المنهوبة من العراق مسجلة بأسماء وهمية!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم السبت، أن الاموال المنهوبة من العراق سجلت بأسماء وهمية في عدة دول، مشيرة إلى منح “مكافئات مالية” لإعادة تلك الاموال.وقال مدير الدائرة الادارية والمالية في الهيئة جاسم باسم في حديث صحفي، إن “مبالغ الاموال المنهوبة من العراق ، أرقام تخمينية على اعتبار أن معرفة الاموال صعب جداً لأنها  سجلت بأسماء “.وأضاف أن “احصائية الاموال المنهوبة من العراق بعد 2003 غير معروفة ولا يمكن معرفتها“.وبين جاسم، أن “هناك مبادرة لإعادة الاموال وفق القانون على إن يستحصل الشخص على مكافئات مالية من الاموال العائدة إلى خزينة الدولة“.

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