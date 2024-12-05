النزاهة:الحافظ على أكثر من (165) مليار ديناراً خلال الشهر الماضي

النزاهة:الحافظ على أكثر من (165) مليار ديناراً خلال الشهر الماضي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الخميس (5 كانون الأول 2024)، موقف الأموال المُحافظ عليها خلال شهر تشرين الأول لعام 2024، فيما أشارت إلى أن قيمة تلك الأموال وصلت إلى مئة وخمسة وستون مليارًا وتسعمائة وسبعة وثلاثون مليونًا، وثلاثة وثمانون ألف دينار، وثمانية وأربعون مليونًا وتسعة الاف وخمسة وستون دولارًا أمريكيًا.

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