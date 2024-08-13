النزاهة:الفساد أرهق مؤسسات الدولة

النزاهة:الفساد أرهق مؤسسات الدولة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس هيئة النزاهة، حيدر حنون، اليوم الثلاثاء (13 آب 2024)، أن الفساد الإداري والمالي أرهق مؤسسات الدولة وأخرها عن أداء واجباتها.وقال حنون في مؤتمر مشترك مع رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد، إنه “لا يوجد تعاطف مع الفاسدين ونحن نستغرب من سلوكيات المدافعين عنه”، وأضاف،  إنه “على الجميع الالتزام بأحكام الدستور ونصوصه التي تمنع الفساد داخل المؤسسات”، مبينا اننا “نساند المؤسسات الحكومية التي تتعرض للضغوط من أجل مكاسب شخصية”.وتابع حنون: “الفساد الإداري والمالي أرهق مؤسسات الدولة وأخرها عن أداء واجباتها”، مؤكدا أنه “يجب توأمة العمل بين هيأتي النزاهة والإعلام والاتصالات”.وأشار الى أن “القفز على الدستور هو جزء من الفساد، فالفساد بدء عندما قبلنا القفز على نصوص الدستور”، لافتا الى ان “عملنا مع هيئة الاعلام والاتصالات سيكون بتوأمة للوصول الى الحقائق ولتحقيق الأهداف لتجاوز الإخفاقات التي سببها الفساد”.

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