النزاهة:تفكيك شبكة في تقاعد كركوك استولت على (720) مليون ديناراً

النزاهة:تفكيك شبكة في تقاعد كركوك استولت على (720) مليون ديناراً
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الجمعة (24 كانون الثاني 2025)، عن تفكيك شبكة في هيئة التقاعد الوطنية في كركوك استولت على (720) مليون دينار.وذكرت في بيان ، أن “العملية نفذت بموجب مُذكرة قضائية وتنسيق وإشراف قاضي محكمة تحقيق كركوك، مبينة أن فريقاً مُؤلَّفاً من مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة تمكَّن من الإطاحة بثلاثة مسؤولين في هيئة التقاعد الوطنيَّة فرع كركوك، جرَّاء اختراقهم لحسابات المُتقاعدين وصرف أكثر من (720,000,000) سبعمائة وعشرين مليون دينار لعددٍ كبيرٍ من المُتقاعدين دون وجه حقٍّ والاستيلاء على المبالغ المصروفة بالزيادة”. وأوضحت الهيئة أن الشبكة مُكوَّنة من ثلاثة عناصر يعملون في هيئة التقاعد الوطنيَّة فرع كركوك، لافتة إلى تعاون “جهات خارجية” مع الشبكة والتلاعب بقرابة ثمانين إضبارةً تقاعديَّةً أسفرت العمليَّة أيضاً عن ضبطها. وبينت أن المتـهمين الثلاثة تم اقتيادهم بصحبة محضر الضبط الأصوليّ والمبرزات إلى قاضي محكمة كركوك المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ الذي قرَّر توقيفهم على ذمَّة التحقيق؛ استناداً إلى أحكام المادة (315) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل.

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