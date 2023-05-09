النزاهة:فساد بأكثر من (25) مليار دينار بطلها القيادي في حزب الدعوة محافظ المثنى

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مجلس النواب يقرر تمديد فصله التشريعي لحين إقرار الموازنة
مصادر سياسية:الخنجر سيتحالف مع السامرائي والنجيفي في الانتخابات القادمة
المالية النيابية تشترك مع وزارة المالية لإعداد استراتيجية الموازنة للأعوام (2024-2026)
المالية النيابية تؤكد على عدم إدراج سلم الرواتب الجديد في موازنة 2023
تعرّف على سعر صرف الدولار لهذا اليوم
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بوتين:الغرب من شن الحرب على روسيا
السودان..تفاؤل لإتفاق أمني بين الجيش والدعم السريع
الجامعة العربية:وزراء الخارجية العرب قرروا عودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة
غداً..اجتماع طارئ لبحث القتال في السودان وعودة سوريا إلى الجامعة العربية في القاهرة
الأسبوع المقبل..تبادل زيارة الأسرى لدى الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي
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مجلس النواب يقرر تمديد فصله التشريعي لحين إقرار الموازنة
المالية النيابية تشترك مع وزارة المالية لإعداد استراتيجية الموازنة للأعوام (2024-2026)
المالية النيابية تؤكد على عدم إدراج سلم الرواتب الجديد في موازنة 2023
تعرّف على سعر صرف الدولار لهذا اليوم
صالح:80% من الحوالات المليونية الخارجية تذهب إلى جهات “مجهولة”!
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مصدر قضائي:الولائي زيدان في طهران لخدمة مشروعها
السوداني يستمع لتوجيهات رئيس ائتلافه السياسي تجاه الحفاظ على الحكم الشيعي
إيران وميليشيات حشدها الشعبي وراء استمرار تجريف البساتين العراقية
قضاء زيدان يرفع الحجز عن عقارات ” بطل سرقة القرن”نزولا لتوجيه زعماء الإطار
الادعاء العام يستجيب لطلب ميليشيا كتائب حزب الله في إحالة (الكاظمي)للتحقيق عن مقتل الإرهابي سليماني
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- اذاعة INN