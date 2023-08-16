النزاهة: أمر قبض بحق وزير النقل الأسبق

النزاهة: أمر قبض بحق وزير النقل الأسبق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاربعاء (16 آب 2023)، صدور أمر قبض وتحرٍّ بحقِّ وزير النقل الأسبق، على خلفيَّة إحداثه عمداً ضرراً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها.وذكرت الهيئة في بيان ، أن “قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، أصدر أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقّ وزير النقل الأسبق؛ في القضيَّة المُتعلّقة بالمُخالفات الحاصلة في نقل المُوظَّفين وتنسيبهم للعمل في المكاتب التابعة للشركة العامَّة للخطوط الجويَّة العراقيَّة في عددٍ من الدول”.وأضافت أن “الوزير الأسبق قام بنقل وتنسيب مُوظَّفين في كلٍّ من إسبانيا والسويد وتونس، على الرغم من عدم وجود مكاتب لشركة الخطوط الجويَّـة العراقيَّـة في تلك الدول”.ولفتت الى أن “محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت أمر القبض بحقّ المُتَّهم وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات”.وتابعت أن “الهيئة أعلنت في الثامن عشر من تموز في العام الماضي صدور أمرٍ باستقدام المُتَّهم في القضيَّـة ذاتها”.

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