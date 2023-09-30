النزاهة الاتحادية:الحكم بالسجن المؤبد بحق مسؤول القاصة الحصينة في المصرف العقاري في الديوانية

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النزاهة النيابية تطالب بإعفاء المسؤولين المرشحين لانتخابات مجالس المحافظات
مجلس النواب يقرر تعويض ذوي ضحايا حريق الحمدانية ويصوت على تثبيت بعض المسؤولين في مناصبهم
أكثر من (777) مليون دولار مبيعات البنك المركزب لمصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الخمسة الماضية
موقع نفطي متخصص:بغداد وأنقرة بعيدتان عن إتفاق تصدير النفط من الإقليم
النفط النيابية:التوقيع قريبا على عقود استثمار غاز عكاز الغازي في الانبار
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أكثر من (777) مليون دولار مبيعات البنك المركزب لمصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الخمسة الماضية
موقع نفطي متخصص:بغداد وأنقرة بعيدتان عن إتفاق تصدير النفط من الإقليم
بالوثائق..نائب:إكمال إجراءات استضافة السوداني ومنافذ الإقليم خارج سيطرة الحكومة الاتحادية
اليوم..سعر صرف الدولار=157000 ديناراً
محافظ البنك المركزي:السياسة النقدية للبنك ناجحة وارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي لا علاقة للبنك به!
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العلاقة بين العراق وأمريكا تتراوح بين “شريك متناقض أو عدو ضمني”
حكومة السوداني نهاية ” خرافة العراق الجديد”
القائم بالأعمال يشرف على انطلاق العمل بمحطة جواز السفر الإلكتروني في عمان
البنك الدولي:العراق دولة فاشلة واقتصاده هش وديون البلد تجاوزت (152) مليار دولار
الأحزاب العراقية بين الفساد وتسييس القضاء من يحاسب من؟
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العراق يدعو إيران لإنشاء المناطق الصناعية الحرة بين البلدين
علاوي:صدام حسين كان نزيها وحافظ على المال العام العراقي
نائب:قانون العفو العام سيُقر بعد انتخابات مجالس المحافظات وإفراغ محتواه من قبل الإطاريين
ملا بختيار:حزب الاتحاد الوطني حزب عائلة واحدة يركز على المنافع وليس المبادئ
في ظل الحكومة الإطارية..شركة حكومية “تحتال” على حكومتها
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