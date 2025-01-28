النزاهة: التحقيق عن “كيفية استيلاء المكتب الاقتصادي لعمار الحكيم “على مطار النجف

النزاهة: التحقيق عن “كيفية استيلاء المكتب الاقتصادي لعمار الحكيم “على مطار النجف
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء (28 كانون الثاني 2025)، مُباشرتهَا التحقيق في الأحداث والمُلابسات التي رافقت الاجتماع الخاص بمُناقشة واقع حال مطار النجف الأشرف الدوليّ.وذكرت الهيئة في بيان، أنه “استناداً إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني باشرت باتخاذ الإجراءات التحقيقيَّة، فيما تم تداوله حول ما دار في اجتماعٍ خاصٍّ بمناقشة واقع حال مطار النجف الأشرف بحضور أعضاءٍ من مجلس النوَّاب عن المُحافظة”.يذكر ان امس الاثنين شهد اجتماعا لاعضاء مجلس النواب عن محافظة النجف مع مدير المطار للوقوف على اسباب تلكؤ العمل في المطار.وقد قال احد مسؤولي المطار ان سبب التلكؤ جراء تدخل المكتب الاقتصادي لعمار الحكيم المستولي على المطار والمحافظة.

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