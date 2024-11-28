النزاهة النيابية:استضافة السوداني حتمية لمناقشة العدالة الاجتماعية

النزاهة النيابية:استضافة السوداني حتمية لمناقشة العدالة الاجتماعية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو لجنة النزاهة النيابية هادي السلامي، اليوم، الخميس، عن استضافة مرتقبة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني في البرلمان من أجل مناقشة العدالة الاجتماعية.وقال السلامي في تصريح صحفي، إن”الحكومة تتحمل مسؤولية سحب قانون الخدمة المدنية قبل ٨٠٠ يوم”، لافتا إلى ان “هناك الكثير من الشرائح المغبونة التي ينبغي انصافها لاسيما عمال الأمانة والبلدية”.وأضاف ان ” هناك استضافة مرتقبة لرئيس الوزراء من أجل مناقشة تعديل سلم رواتب الموظفين بالإضافة إلى ملفات أخرى”.ولفت إلى أن “تعديل القانون أصبح أمر ضروري لوجود تفاوت في توزيع الرواتب بين الموظفين “. 

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