النزاهة النيابية:البرلمان معطل وحكومة السوداني مستمرة بالفساد

النزاهة النيابية:البرلمان معطل وحكومة السوداني مستمرة بالفساد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعربت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الثلاثاء، عن استيائها من استمرار تعطيل الدور الرقابي لمجلس النواب، مشيرة إلى أن ذلك أسفر عن تحييد دور النواب في ممارسة الرقابة المسبقة على أداء الوزراء.وقال عضو اللجنة، النائب حميد الشبلاوي، في تصريح صحفي، إن “المجاملات السياسية ساهمت بشكل كبير في تعطيل الدور الرقابي للبرلمان العراقي، وأفضت إلى غياب الاستجوابات التي تمثل أداة دستورية مهمة لمحاسبة المسؤولين التنفيذيين”.وأضاف الشبلاوي أن “هناك وزراء تحوم حولهم شبهات فساد وإخفاقات واضحة في عملهم، إلا أن النفوذ الحزبي الذي يتمتعون به داخل مجلس النواب يقف عائقًا أمام أي محاولة لاستجوابهم أو مساءلتهم”.وأشار إلى أن “النواب المستقلين يواجهون صعوبات كبيرة في محاولات استجواب وزراء حكومة محمد شياع السوداني، بسبب اعتماد هؤلاء الوزراء على أحزابهم المتنفذة لحمايتهم من المساءلة”.وشدد على “ضرورة تفعيل ملف الاستجوابات خلال الفترة المقبلة حفاظًا على المال العام وتعزيزًا للنزاهة والشفافية في إدارة الدولة”.

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