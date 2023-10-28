النزاهة النيابية:الحكومة أبدت اهتماما كبيرا لموضوع حق العراق بخور عبد الله

النزاهة النيابية:الحكومة أبدت اهتماما كبيرا لموضوع حق العراق بخور عبد الله
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكدت نائب رئيس لجنة النزاهة النيابية، عالية نصيف، اليوم السبت، ان الحكومة اعدت مع قانونيين متخصصين مذكرات تثبت حقوق العراق بخور عبد الله، فيما اشارت الى ارسال المذكرات الى ممثلية الأمم المتحدة.وقالت نصيف في تصريح  صحفي، ان “الحكومة أبدت اهتماما كبيرا لموضوع حق العراق بخور عبد الله؛ لكونه المنفذ الوحيد الذي يسمح للعراق بالإطلالة البحرية”، مبينة ان “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني كلف مجموعة من المتخصصين والقانونيين بإعداد مذكرات تثبت احقية العراق بخور عبد الله”.وأضافت، أن “اعداد تلك المذكرات تم بشكل موضوعي وقانوني، حيث تم رفعها الى ممثلية الأمم المتحدة”، موضحة ان ” المذكرات العراقية ستكون مقابلة للمذكرات الكويتية التي تعد ضعيفة الحجة بحقوق الكويت بالخور”. وأوضحت عضو مجلس النواب، أن “اتفاقاً جرى مع المعنيين والمهتمين بالموضوع وحكومة السوداني الى ضرورة عدم التصعيد الإعلامي بالوقت الحاضر لكون الموضوع اخذ مساره القانوني “.يذكر ان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بحث مع نظيره الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح في لقاء جمعهما خلال فعاليات الدورة الـ78 لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة سبل تطويق الخلاف بشأن الحدود البحرية الذي تجدد إثر حكم المحكمة العليا الاتحادية في العراق بشأن عدم دستورية اتفاق تنظيم الملاحة في ميناء خور عبدالله.

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