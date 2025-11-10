النزاهة النيابية:السوداني جزء من منظومة الفساد

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو لجنة النزاهة النيابية هادي السلامي، الاثنين، أن حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لم تعالج ملفات الفساد، رغم الوعود المتكررة بمكافحة هذه الظاهرة التي أثرت على مؤسسات الدولة.وقال السلامي في تصريح صحفي، إن “هناك هدرا مستمرا للمال العام ينخر بعض الوزارات والدوائر الرسمية نتيجة غياب الرقابة الفعلية وعدم محاسبة المتورطين في ملفات الفساد” ،مشيرا إلى أن “العديد من الملفات ما تزال معلقة ولم تُحسم حتى الآن”.وأضاف أن “استمرار هذه الحالة أثر سلبا على الخدمات المقدمة للمواطنين وأدى إلى تراجع الثقة بالإجراءات الحكومية في مواجهة الفساد ما يتطلب خطوات حقيقية وجريئة لإصلاح مؤسسات الدولة وإنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب”.

