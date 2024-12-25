النزاهة النيابية:الفصل التشريعي المقبل سيكون حافلا بالاستجوابات

النزاهة النيابية:الفصل التشريعي المقبل سيكون حافلا بالاستجوابات
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو لجنة النزاهة النيابية هادي السلامي ، اليوم الأربعاء، عن توجه مجلس النواب الى تفعيل ملف الاستضافات والاستجوابات .وقال السلامي في حديث صحفي ،ان” الفصل التشريعي المقبل سيكون حافلا بالاستضافات والاستجوابات “، مبينا ان “رئاسة مجلس النواب وجهت بتفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب “.وأضاف ان ” هناك حراك برلماني لاستضافة واستجواب عدد من الوزراء والمسؤولين “، مشيرا إلى أن “بعض الوزراء والمدراء ارتكبوا مخالفات إدارية واضحة “.وتابع ان ” جميع أعضاء مجلس النواب مع تفعيل ملف كسر حصون الاستضافات والاستجوابات من اجل تفعيل الدور الرقابي “.

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