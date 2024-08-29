النزاهة النيابية:تجاوزات كثيرة من قبل مدير المصرف العقاري

النزاهة النيابية:تجاوزات كثيرة من قبل مدير المصرف العقاري
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت عضو لجنة النزاهة النيابية سروة عبد الواحد، اليوم الخميس، عن تقديمها إخباراً رسمياً لدى هيئة النزاهة، ضد مدير المصرف العقاري، متهمة إياه بـ”سوء الإدارة” والتورط في “تجاوزات”، على حد وصفها.وقالت عبد الواحد في تدوينة ، إن “المصرف العقاري الذي يُفترض أن يكون عوناً للموظف ومن يريد شراء وحدة سكنية أصبح بسبب سوء إدارة مديره عائقاً أمام المواطن، ولا نعلم سبب سكوت هيئة النزاهة على تجاوزات مدير هذا المصرف حتى الآن!”.وأضافت عبد الواحد: “أرسلنا إخباراً رسمياً إلى النزاهة حول مصاريف ترميم المصرف وكذلك مكتب المدير، وننتظر الإجراءات”.

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