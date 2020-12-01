النزاهة النيابية:توقف ملاحقة واعتقال المتهمين بالفساد بسبب تدخل”الدولة العميقة”!!

النزاهة النيابية:توقف ملاحقة واعتقال المتهمين بالفساد بسبب تدخل”الدولة العميقة”!!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف عضو لجنة النزاهة في البرلمان العراقي محمود جواد، اليوم الثلاثاء، عن أسباب توقف حملة ملاحقة واعتقال المتهمين بالفساد، بعد اعتقال العشرات منهم خلال الفترة الماضية.وقال جواد، في حديث  صحفي، ان “حكومة مصطفى الكاظمي، في مرحلة النمو، وهذه الحكومة معنية ومهمتها الرئيسية هي توصل العملية السياسية في العراق الى الانتخابات المبكرة، ولهذا هي لا تستطيع في هذا الوقت والظروف الحرجة الضغط على الفساد بنسبة 100%”.وبين ان “الشخصيات المتهمة في الفساد مدعومة من قبل قوى سياسية كبيرة ومؤثرة، وهي تشكل دولة عميقة، وسبب توقف  حملة ملاحقة واعتقال المتهمين بالفساد الضغوطات السياسية، بالإضافة الى عمر الحكومة القصيرة، وحتى الأزمة المالية كان احد الاسباب”.

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