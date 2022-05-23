النزاهة النيابية:حكومة الإقليم لن تسلم بغداد دولاراً واحداً بسبب خيانة حكومة المركز

النزاهة النيابية:حكومة الإقليم لن تسلم بغداد دولاراً واحداً بسبب خيانة حكومة المركز
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكدت لجنة النزاهة النيابي، الاثنين، ان حكومة كردستان لن تتمكن من تسليم إيرادات الى بغداد.وقال عضو اللجنة علي تركي في بيان ، إن “إقليم كردستان تماطل في تسليم إيرادات النفط إلى الحكومة الاتحادية، ونحن ندعو بغداد لمساءلة حكومة اربيل وتحميلها مسؤولية تبديد ثروات العراق”.وأضاف ان “الاقليم لم يلتزم بقرارات المحكمة الاتحادية ووزارة  النفط بتسليم واردات النفط إلى بغداد”.وأشار تركي الى ان “هناك تنصل من حكومة الاقليم تجاه القرارات المركزية التي تصدر من بغداد وعليه لابد من مساءلة حكومة اقليم كردستان”، لافتاً الى ان “حكومة اقليم كردستان لا تستطيع تسليم واردات النفط المباع إلى الحكومة العراقية كونها باعت نفطها مقدما إلى تركيا”.

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