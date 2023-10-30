النزاهة النيابية:ســـ” نفتح” ملفات فساد الوزارات

النزاهة النيابية:ســـ” نفتح” ملفات فساد الوزارات
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت لجنة النزاهة النيابية، الاثنين، عزمها تشخيص الملفات بشكل دقيق وإحالتها إلى الجهات المختصة من خلال تشكيل لجان فرعية مصغرة.وقال عضو اللجنة حميد الشبلاوي في حديث  صحفي، إن “لجنته وضعت خطة إستراتيجية لمتابعة الملفات في وزارات الدولة”. واضاف ان “اللجنة ستقوم بفتح جميع ملفات الفساد في تلك الوزارات بشكل دقيق وإحالتها إلى الجهات المختصة المتمثلة بهيئة النزاهة والقضاء “. وأشار إلى أن “الايام القادمة ستشهد الكشف عن الملفات التي سيتم فتحها في الوزارات” ، لافتا إلى أن “اللجنة ستصل إلى جميع الملفات للحد من ظاهرة الفساد دون استهدافات سياسية “. وأعلنت لجنة النزاهة النيابية في وقت سابق، عن وضع جدول دوري لاستضافات المسؤولين التنفيذيين لمراقبة الأنشطة وحركة تنفيذ المشاريع “.

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