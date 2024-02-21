النزاهة النيابية:قوانين مكافحة الفساد مجرد حبر على الورق

النزاهة النيابية:قوانين مكافحة الفساد مجرد حبر على الورق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو لجنة النزاهة النيابية حميد الشبلاوي ، اليوم الأربعاء ، إن التشريعات القانونية لمكافحة الفساد موجودة لكنها بحاجة إلى تطبيق.وقال الشبلاوي في حديث صحفي ، ان “هناك توجه للجنة لتشريع القوانين التي تحارب الفساد، مشيرا الى “وجود تنسيق بين لجنة النزاهة والجهات الرقابية لتفعيل القوانين النافذة لمكافحة الفساد “.وأضاف أن “القوانين المشرعة بعد عام 2003 لمحاربة الفساد موجودة لكنها بحاجة إلى تطبيق”.واكد، ان “البرلمان عازم على وضع آليات واضحة لتنفيذ قوانين مكافحة ومحاربة الفساد بشكل صحيح لخدمة الصالح العام.

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