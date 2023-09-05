النزاهة النيابية:لا يمكن القضاء على الفساد لحمايته من زعماء الطبقة السياسية

النزاهة النيابية:لا يمكن القضاء على الفساد لحمايته من زعماء الطبقة السياسية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة النزاهة البرلمانية، اليوم الثلاثاء (5 أيلول 2023)، عن أبرز “معضلة” أمام رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في ملف محاربة الفساد.وقال عضو اللجنة، دريد جميل ايشوع في حديث صحفي، إن “الحكومة الحالية، حققت نجاحات في قضية محاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين، وهناك تقدم ملحوظ بهذا الملف خصوصاً من قبل هيئة النزاهة، والجهود الحكومية في تصاعد بمحاربة الفساد”.وأضاف، أن “ابزر معضلة تقف أمام السوداني في ملف محاربة الفساد، هو الحماية السياسية لبعض الفاسدين وملفات الفساد”، مشيرا إلى انه “رغم كل ذلك وكل الضغوطات، ما زال السوداني يعمل على هذا الملف بقوة مع فريقه الحكومي للحد من ظاهرة الفساد، التي أصبحت خطرا حقيقيا على مؤسسات الدولة”.يشار الى انه ومنذ أن تقلد محمد شياع السوداني، منصب رئاسة الوزراء، في تشرين الأول 2022 لم تنقطع التصريحات عن المعركة ضد الفساد والإرهاب، وفرض الأمن والاستقرار في البلاد، إلا أن مراقبين يرون أن العقبات قد تكون أكبر بكثير من قدرات تلك الحكومة في ظل الوضع السياسي الراهن.

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