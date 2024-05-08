النزاهة النيابية:نائب “تمساح” يبتز الحكومة للحصول على الاستثمارات

النزاهة النيابية:نائب “تمساح” يبتز الحكومة للحصول على الاستثمارات
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الأربعاء، عن “تمساح” في مجلس النواب، قالت إنه ضالع في عمليات تهريب و”بلطجة” على الدوائر الحكومية لغرض الحصول على مشاريع.وقالت النائب الأول لرئيس اللجنة عالية نصيف في  حديث صحفي: “تمساح في مجلس النواب!!! شيء لم يحصل في أي دولة بالعالم”، مبينة أن “هذا النائب التمساح يبتز المسؤولين التنفيذيين ويتباهى بأنه بلطجي ومهرب! وحاول ابتزاز مسؤول في الخارجية ليحصل على مشروع سكن الموظفين وقال له (دير بالك ترة اني مهربچي)”.وأضافت نصيف: “يحاول حالياً ابتزاز مسؤولين في أمانة بغداد للحصول على مشروع مدينة الصدر الجديدة الذي فازت به شركتان صينيتان وقال للشركتين (لن أسمح لأمانة بغداد بتوقيع العقود)!”.وتابعت: “يحاول أيضاً ابتزاز أمانة بغداد للحصول على عقد بيع الآليات للأمانة! علماً بأن شركاته المسجلة بأسماء أخيه وإبن أخيه وأقربائه جاء ترتيبها الثالث، والآن هو يهدد أمانة بغداد لتجعل شركاته في الترتيب الأول للحصول على العقد!”.وأشارت إلى أن “هذا النائب خلال دورة برلمانية واحدة حصل على عشرات الاستثمارات في كركوك والديوانية وديالى، و في بغداد تقريباً 10 استثمارات عن طريق الابتزاز والتهديد”.ودعت نصيف هيئة النزاهة إلى “الاطلاع ومعرفة مَن هم أصحاب شركات الرخاء والفرسان الدولية ونطاق المهندسين!”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *