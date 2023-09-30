النزاهة النيابية تطالب بإعفاء المسؤولين المرشحين لانتخابات مجالس المحافظات

النزاهة النيابية تطالب بإعفاء المسؤولين المرشحين لانتخابات مجالس المحافظات
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجهت لجنة النزاهة النيابية، اليوم السبت، طلباً للحكومة بشأن الشخصيات المرشحة للانتخابات مجالس المحافظات، ويمتلكون مناصب عليا في الدولة، فيما حذرت من هدر المال العام في المجالات الانتخابية.وقالت عضو اللجنة، ضحى القصير، في حديث صحفي، إن “الأشخاص الذين أعلنوا ترشيح أنفسهم لمجالس المحافظات، يجب ان يطبق عليهم القانون، خاصة اذا كانوا في مناصب تنفيذية عليا”.وأضافت، أن “وجود هؤلاء الأشخاص بهكذا مناصب حكومية، لابد من إعفائهم من هذه المناصب؛ حتى لا يتم استغلالها، وهدر المال العام في مجالات انتخابية”.وأوضحت عضو النزاهة النيابية، أن “هناك بعض المتنفذين، ترشحوا للانتخابات المحلية، ويجب أن يحتكموا للقانون، الذي من الضروري أن يأخذ مجراه بهذا الصدد؛ لحين إتمام موعد الانتخابات في شهر كانون الأول من العام الحالي”.وفي وقت سابق، رأى المحلل السياسي، إبراهيم السراج، أن استغلال المال السياسي في انتخابات مجالس المحافظات يمثل “مشكلة كبيرة”، فيما أكد أن مرشحي الحلبوسي بالأنبار يمتلكون نفوذاً سياسياً أكثر من غيرهم.وكان عضو مجلس النواب، محمد الخالدي، قد طرح فكرة الاجازة الاجبارية للموظفين الحكوميين في العراق المشاركين بالانتخابات، محذرا في الوقت ذاته من استغلال المنصب بشكل غير صحيح.وتتوالى التحذيرات الحكومية والنيابية، من محاولات استغلال المال العام، لغرض الحصول على مزيد من الأصوات في الانتخابات المقبلة، باعتبار أن الفاسدين يتربصون لسرقة المال العام، ولابد من التصدي لهم.

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