النزاهة النيابية توصي بسحب يد مدير عام الضرائب لحين إكمال التحقيق في ملف فساده

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الصين تعلن العثور على أجهزة تجسس في أعماق البحار
غوتيريش “مصدوم” بعمليات القتل الجماعي والدمار الهائل في غزة من قبل إسرائيل
بوتين يحذر الناتو من السماح لأوكرانيا بضرب روسيا بصواريخ بعيدة المدى
أمريكا تؤكد التزامها في الدفاع عن إسرائيل
لبنان تؤكد تمسكها بالقرار (1701) ولن تتفاوض مع إسرائيل قبل وقف إطلاق النار
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رومانسكي:لا ينبغي للعراق أن يخترق العقوبات الأمريكية في استيراد الطاقة من إيران بمبرر أن لديه نقص بالكهرباء
اليوم..ارتفاع في أسعار صرف الدولار
قطر للطاقة تستحوذ على 50% من مشروع الطاقة الشمسية في العراق
نائب كردي سابق:حكومة البارزاني تجبر موظفي الإقليم على استلام رواتبهم من بنوك العائلة
اليوم .. اسعار صرف الدولار= 151750 ديناراً
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مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
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تحالف الفتح:نرفض استهداف “سيدتنا المقدسة إيران” من قبل إسرائيل
حكومة الإطار تحتج لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن ضد إسرائيل لاستهداف”سيدتها إيران”
مصدر حشدوي:إسرائيل أبلغت حبيبتنا إيران بتوقيت وأهداف الضربة ومعركتنا مستمرة مع إسرائيل
القوات التركية في عمق الأراضي العراقية والسوداني يؤكد على تعزيز التفاهمات الأمنية معها
معقولة؟؟..وزارة البيئة:جودة الهواء في بغداد الأفضل عالمياً متفوقة على دبي والدوحة ومدن أخرى
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- اذاعة INN