النزاهة النيابية: ملف فساد عقارات الدولة لم يفتح لغاية الآن

النزاهة النيابية: ملف فساد عقارات الدولة لم يفتح لغاية الآن
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت لجنة النزاهة في مجلس النواب، الخميس، أن ملف ايجار وبيع عقارات الدولة من اهم ملفات الفساد ومن الضروري فتحه لأجل استرداد أموال الدولة، مشيرة الى ان الملف جاهز منذ الدورة السابقة الا انه بحاجة الى أجواء سياسية ودعم حكومي مطلق . وقالت النائبة عالية نصيف في تصريح صحفي، ملف ايجار وبيع عقارات الدولة بالوقت الحاضر غير مطروح لدى الحكومة الا انه يعد من اهم ملفات الفساد”، مبينة أن “فتح هذا الملف ضروري، حيث ستسترد للدولة أموالا طائلة “. وأضاف، ان “ملف ايجار وبيع عقارات الدولة من الملفات التي جهزت من الدورة السابقة و لايحتاج سوى إعادة ترتيبه، فضلا عن تهيئة أجواء سياسية مناسبة ودعم حكومي مطلق”. وكان عضو اللجنة المالية السابق احمد الصفار اكد في تصريح سابق لـ / المعلومة /، أن ملف بيع وايجار عقارات الدولة  لا يقل أهمية عن ملفات الفساد في قطاع النفط وشركات الاتصالات وعقود التسليح.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *