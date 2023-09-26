النزاهة تطالب مصر بأسترداد المتهمين في سرقة القرن

النزاهة تطالب مصر بأسترداد المتهمين في سرقة القرن
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- سلمت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم، قائمة الى مصر بأسماء عدد من المطلوبين للقضاء العراقي. وذكر بيان للنزاهة ، أن “رئيس الهيئة حيدر حنون بحث مع وزير العدل المصري عمر مروان، القضايا المشتركة بين الطرفين منها متابعة الأحكام القضائيَّة المتعلقة باسترداد المتهمين”.وتابع البيان، أن “القاضي حنون سلم وزير العدل المصري، قائمة بأسماء عدد من المطلوبين للقضاء العراقي الذين ثبت وجودهم على الأراضي المصرية، فيما أكد وزير العدل المصري متابعة الموضوع وإيلاءه الأهميَّة القصوى”. واشار البيان، الى أن “اللقاء الذي تم في مقر وزارة العدل المصريَّة، جرى خلاله الاتفاق على التعاون و تبادل الخبرات بين جهاز الكسب غير المشروع التابع للوزارة ودائرة الوقاية التابعة لهيئة النزاهة الاتحاديَّة، لا سيما فيما يتعلق بمنع الفساد والوقاية منه، وملاحقة تضخم الأموال والكسب غير المشروع، فضلاً عن نقل خبرات التجربة المصريَّة في مجال التحول الرقمي الذي تسعى الهيئة للولوج إليه هذا العام”.واضاف، أن ” اللقاء تخلله تسليم القاضي حنون، دعوة لوزير العدل المصري لزيارة مقر الهيئة اثناء مشاركته  في اجتماع مجلس وزراء العدل العرب المزمع عقده في العاصمة بغداد الشهر المقبل”.

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