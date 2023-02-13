النزاهة تعلن عن أوامر إلقاء القبض واستقدام بحق مسؤولين” دون ذكر أسمائهم”

النزاهة تعلن عن أوامر إلقاء القبض واستقدام بحق مسؤولين” دون ذكر أسمائهم”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، الاثنين، عن مجمل أوامر القبض والاستقدام الصادرة والمُنفَّذة بحق كبار المسؤولين وذوي الدرجات العليا خلال شهر كانون الثاني الماضي.وهذا المجمل يؤكد على عدم وجود شفافية وربما كل ما تنشره النزاهة كذب لكون رئيسها تابع لمنظمة بدر .

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