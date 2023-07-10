النزاهة تعلن عن ضبط تجاوز على أراضي الدولة بمساحة(435) دونما في نينوى

النزاهة تعلن عن ضبط تجاوز على أراضي الدولة بمساحة(435) دونما في نينوى
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الاثنين،عن تنفيذ عمليَّتي ضبطٍ لحالات تجاوزٍ واستيلاءٍ على (435) دونماً من العقارات العائدة للدولة في محافظة نينوى، مُبيّنةً أنَّ قيمة تلك العقارات تصل إلى أكثر من (75) مليار دينارٍ.وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة في حديثها عن العمليَّة الأولى بحسب بيان، بأنَّ”فريق عمل مُديريَّة تحقيق نينوى الذي انتقل إلى جمعيَّة إسكان مُنتسبي مصنع الألبسة الجاهزة في الموصل قام بضبط أوليَّات الجمعيَّة من صور قيود وعقود بيع نفَّذها رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعيَّة، من خلال الاستيلاء على أراضٍ زراعيَّـة مملوكة للدولة وبيعها دون الحصول على الموافقات الأصوليَّـة”.وأضافت، أنَّ”مسؤولي الجمعيَّة المذكورين قاموا بالاستيلاء على (134) دونماً من الأراضي الزراعيَّة التي تصل قيمتها إلى (50,000,000,000) مليار دينارٍ، وتقطيعها وبيعها على المواطنين خلافاً للقانون”.وتابعت، أنَّه”بالانتقال إلى جمعيَّـة الرياضيّين التعاونيَّة للإسكان – فرع نينوى، تبيَّن بعد التحري والتدقيق استيلاؤها على (301) دونم من الأراضي الزراعيَّة العائدة للدولة وبيعها خلافاً للقانون”، لافتةً إلى أنَّ”إجمالي مبالغ الأراضي التي استولت عليها الجمعيَّة بلغ (25,106,000,000) مليار دينارٍ و تمَّ خلال العمليَّة ضبط عقود بيع وشراءٍ مع أصحاب حقّ التصرُّف”.وبيَّنت، أنَّه”تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين بالعمليَّتين اللتين نُفِّذَتا بموجب مُذكَّرتين قضائيَّتين، وعرضهما على قاضي التحقيق المُختصّ، الذي قرَّر فتح قضيَّتين جزائيَّتين وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات؛ لغرض استكمال الإجراءات القانونيَّة، وتحديد المُقصِّرين وتقديمهم للعدالة”.

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