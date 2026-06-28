النعمانية تشتعل مجدداً.. الكهرباء تشعل الاحتجاجات والمعتقلون في صدارة المطالب

تجددت، موجة الاحتجاجات في قضاء النعمانية بمحافظة واسط، مع خروج عشرات المتظاهرين للمطالبة بتحسين واقع الكهرباء وإطلاق سراح المعتقلين الذين أوقفتهم القوات الأمنية خلال التظاهرات الأخيرة، وسط انتشار أمني مكثف في محيط الاحتجاجات.

وأفاد مراسل محلي بأن المتظاهرين رفعوا لافتات حملت مطالب بإطلاق سراح الموقوفين، إلى جانب الدعوة لاستعادة حصة محافظة واسط من إنتاج المحطة الحرارية، مؤكدين استمرار تحركاتهم لحين الاستجابة لمطالبهم.

وتأتي هذه الاحتجاجات امتداداً للتظاهرات التي شهدتها المحافظة خلال الأيام الماضية احتجاجاً على تدهور ساعات تجهيز الكهرباء، والتي شهدت إغلاق مبنى مجلس المحافظة قبل أن تتدخل القوات الأمنية لتفريق المحتجين باستخدام القنابل المسيلة للدموع.

وكان ناشطون قد أكدوا، في وقت سابق، أن أكثر من عشرة متظاهرين تعرضوا للاعتقال خلال تلك الأحداث، في وقت أثارت فيه الإجراءات الأمنية ردود فعل واسعة.

وفي السياق، دعا المرصد العراقي لحقوق الإنسان رئيس مجلس الوزراء، علي الزيدي، إلى التدخل الفوري لوقف حملات الاعتقال والمداهمات التي تستهدف المتظاهرين والناشطين في واسط، معتبراً أن تلك الإجراءات تعيد إلى الأذهان الانتهاكات التي رافقت احتجاجات عام 2019.

وتأتي هذه التطورات في ظل أزمة كهرباء مزمنة يعاني منها العراق منذ سنوات، تتفاقم مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية، الأمر الذي يزيد من الضغط على الشبكة الوطنية ويجدد موجات الغضب الشعبي والمطالبات بإصلاح جذري لقطاع الطاقة.