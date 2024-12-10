النفاق الإيراني..رضائي:أمريكا دربت (11) ألف داعشي في سوريا لمهاجمة العراق

النفاق الإيراني..رضائي:أمريكا دربت (11) ألف داعشي في سوريا لمهاجمة العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر محسن رضائي أمين مجلس التنسيق الأعلى لرؤساء السلطات الثلاث ورئيس اللجنة الاقتصادية لمجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، اليوم الثلاثاء، من امكانية مهاجمة العراق من قبل 11 ألف عنصر من تنظيم داعش يتدربون في “معسكر امريكي” شمال سوريا.وقال رضائي في كلمة له ألقاها خلال مؤتمر صناعات الطيران الإيرانية في جزيرة “كيش” الإيرانية، إنه “يوجد معسكر أمريكي في شمال سوريا تم فيه تدريب 11 ألف من عناصر داعش وعائلاتهم خلال السنوات الأربع الماضية”.وحذر من أن هؤلاء العناصر “قد يهاجمون الموصل أو تكريت في العراق خلال الأشهر المقبلة”.يذكر ان إيران هي من أنشأت معسكرات لتنزيم داعش في سوريا بإشراف المقبور قاسم سليماني  بالاتفاق مع المجرم بشار الأسد لمهاجمة العراق ومازالت إيران تحتضن زعماء القاعدة وداعش وغيرهم  لتدمير العراق .

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