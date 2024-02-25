النفط النيابية:آلية التسويق والعائدات المالية أبرز النقاط الخلافية بين بغداد وأربيل في عدم إقرار قانون النفط والغاز

النفط النيابية:آلية التسويق والعائدات المالية أبرز النقاط الخلافية بين بغداد وأربيل في عدم إقرار قانون النفط والغاز
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت لجنة النفط والغاز البرلمانية، الأحد، استمرار الخلافات على قانون النفط والغاز ما بين بغداد وأربيل.وقال عضو اللجنة علي سعدون في حديث صحفي، إن “الخلافات ما بين الحكومة الاتحادية والاقليم مازالت مستمرة بشأن قانون النفط والغاز، رغم كل الحوارات والتفاوض بين الطرفين طيلة الأشهر الماضية وعقد اللجان الفنية والقانونية المشتركة اجتماعات عدة”.وبين، ان “أبرز نقاط الخلاف تتركز حول آلية التسويق والعائدات المالية، ولهذا لا يوجد أي موعد محدد او مقرر لتشريع هذا القانون من قبل مجلس النواب، فالقانون مازال قيد المناقشة والتفاوض عليه ما بين بغداد وأربيل، رغم ان هذا القانون مهمة جداً لحسم كل الخلافات العالقة المالية والنفطية”.وأكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني بيار طاهر، يوم الثلاثاء (6 شباط 2024)، أن قانون النفط والغاز يضمن إدارة مشتركة للحقول النفطية بين بغداد واربيل، مما يجعله كفيل بحل أغلب الخلافات بين الحكومتين الاتحادية والاقليم. وقال طاهر لـ “بغداد اليوم” إن “أغلب الخلافات بين بغداد وأربيل تتركز على الجوانب المالية وقضية تصدير النفط والغاز وآلية التصدير”.وأضاف أن “إقرار قانون النفط والغاز هو الكفيل بحل الخلافات وإنهاء أغلب المشاكل بين بغداد وأربيل وسينهي الأزمات المستمرة منذ 10 سنوات”.

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