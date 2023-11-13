النفط النيابية:الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بإعادة استئناف تصدير نفط من الإقليم عبر ميناء جيهان التركي

النفط النيابية:الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بإعادة استئناف تصدير نفط من الإقليم عبر ميناء جيهان التركي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- علقت لجنة النفط والغاز البرلمانية، اليوم الاثنين (13 تشرين الثاني 2023)، على حراك الحكومة العراقية بشأن إعادة استئناف تصدير نفط كردستان عبر ميناء جيهان التركي.وقال عضو اللجنة علي شداد، في حديث صحفي، ان “الحكومة العراقية تولي اهتمامًا كبيرًا بإعادة استئناف تصدير نفط كردستان عبر ميناء جيهان التركي، وهناك مفاوضات طويلة حصلت ما بين بغداد وأنقرة وتوصلت الى نتائج مهمة لإعادة التصدير في القريب العاجل”.وبين شداد انه “بعد اجراء مفاوضات ما بين بغداد وانقرة والتوصل الى اتفاق بهذا الصدد، فأن بغداد تجري حالياً حوارات مع إقليم كردستان لوضع الاليات لاعادة تصدير نفط الإقليم، وهناك تقدمًا كبيرًا بهذا الملف، والحكومة العراقية مهتمة جداً بهذا الملف لما له من أهمية اقتصادية لدعم موازنة العراق”.واقترحت شركات النفط العالمية في إقليم كردستان العراق بيع الخام من حقولها مباشرة إلى الحكومة الاتحادية في محاولة لاستئناف الصادرات المتوقفة منذ أكثر من سبعة أشهر، حسبما أوردت وكالة “بلومبيرغ”.

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