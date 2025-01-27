آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
نائب: ضعف حكومة السوداني وراء سرقة نصف الموازنة
النفط النيابية:تعثر إقرار قانون النفط والغاز بسبب عدم التزام حكومة البارزاني بقوانين الموازنة
زعيم إطاري:لن نوافق على تعديل المادة(12) من قانون الموازنة
المالية النيابية:السوداني وراء العجز المالي وسرقة ثروات العراق
العراق يؤكد على تعزيز العلاقة مع اليمن
-
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
نائب: ضعف حكومة السوداني وراء سرقة نصف الموازنة
النفط النيابية:تعثر إقرار قانون النفط والغاز بسبب عدم التزام حكومة البارزاني بقوانين الموازنة
زعيم إطاري:لن نوافق على تعديل المادة(12) من قانون الموازنة
المالية النيابية:السوداني وراء العجز المالي وسرقة ثروات العراق
التوقيع على مذكرة تفاهم بين الأوراق المالية العراقية وسوق أبو ظبي للأوراق المالية
-
- رياضية
- تحقيقات
فساد حكومة السوداني تؤكده تسريبات مستشاريه
مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
-
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
المرصد الحقوقي للإنسان العراقي: إقرار القوانين الجدلية بصفقة سياسية كارثة على الوضع العراقي
الحشد الشعبي:سنقاتل أمريكا وإسرائيل والعرب المتحالفين معهما حتى تحقيق أهداف مشروع المقاومة
الصحف الأجنية:حكومة السوداني وبرلمانها خرقت إتفاقيات حقوق الإنسان بتعديل قانون الأحوال الشخصية
رشيد:الحشد الشعبي مرتبط بالقائد العام والقرار العراقي “مستقل”!!
نائب:تم تقديم طعن للمحكمة الاتحادية عن التصويت غير القانوني للقوانين الجدلية
-
- اذاعة INN