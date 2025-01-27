النفط النيابية:تعثر إقرار قانون النفط والغاز بسبب عدم التزام حكومة البارزاني بقوانين الموازنة

النفط النيابية:تعثر إقرار قانون النفط والغاز بسبب عدم التزام حكومة البارزاني بقوانين الموازنة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة النفط والثروات النيابية ، اليوم الاثنين ، أسباب تعثر تشريع قانون النفط والغاز داخل مجلس النواب .وقال عضو اللجنة كاظم الطوكي في تصريح  صحفي، إن “تعثر تشريع قانون النفط والغاز بسبب تحول النقاط من فنية إلى سياسية “.وأضاف، أن ” الإقليم رفع سقف المطالب ما أدى الى تعثر تشريع القانون”.وأشار الى “عدم التزام حكومة الإقليم في بنود الموازنة وكذلك قرارات المحكمة الاتحادية وحكمة باريس “.ولفت الى ان ” إصرار الإقليم على أمور سياسية داخل قانون النفط والغاز أدى إلى تعثر تشريعه داخل مجلس النواب رغم الاتفاق السياسي الذي بموجبه تشكلت حكومة السوداني “.

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