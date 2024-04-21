النفط النيابية:تهريب(225) ألف برميل نفط يومياً من قبل العائلة البارزانية إلى تركيا

النفط النيابية:تهريب(225) ألف برميل نفط يومياً من قبل العائلة البارزانية إلى تركيا
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو لجنة النفط والغاز النيابية، علاء الحيدري، الأحد، عن تهريب نحو 225 ألف برميل نفط يوميا لصالح عائلة العائلة  البارزانية الحاكمة في أربيل. وقال الحيدري في تغريدة ، ان ” هناك معلومات متوفرة من اوبك ابلغت وزارة النفط بشأن تهريب كميات كبيرة من النفط من إقليم كردستان عبر تركيا، بينما تم منع صادرات الإقليم بقرار من محكمة التحكيم الدولي في باريس منذ آذار / مارس 2023″. وأضاف، أن “منظمة أوبك تبلغ وزارة النفط الاتحادية أن الشركات النفطية العاملة في إقليم كردستان تنتج ما يقارب بين 200 إلى 225 ألف برميل يوميًا، يتم تهريبها عبر الحدود إلى تركيا لصالح العائلة البارزانية الحاكمة في أربيل”.

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