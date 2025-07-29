النفط النيابية:حكومة الإقليم ملزمة بتسديد ما بذمتها من إيرادات نفطية وغير نفطية

النفط النيابية:حكومة الإقليم ملزمة بتسديد ما بذمتها من إيرادات نفطية وغير نفطية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو لجنة النفط والثروات الطبيعية النيابية، باسم نغيمش، اليوم الثلاثاء، أن إقليم كردستان ملزم بتسليم إيرادات النفط إلى الحكومة الاتحادية، وفقاً للاتفاق الموقع بين الطرفين.وقال نغيمش في تصريح  صحفي، إن “إقليم كردستان ينتج أكثر من 280 ألف برميل يومياً، وعليه الالتزام بتسليم 230 ألف برميل يومياً كما نص الاتفاق مع بغداد”، مشيراً إلى أن “المحكمة الاتحادية حسمت هذا الملف وأكدت وجوب التزام الإقليم بتسديد ما بذمته من إيرادات نفطية لصالح الحكومة الاتحادية”.وأضاف، أن “التسليم يشمل الإيرادات الناتجة عن تصدير النفط، إلى جانب التزامات أخرى تقع على عاتق حكومة الإقليم وفق ما تم الاتفاق عليه”.

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