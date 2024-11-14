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نائب: الفساد الحكومي وراء دخول العمالة غير الشرعية للبلاد
السوداني يؤكد على توفير الدعم والإسناد للمستثمرين المهتمّين بتطوير القطاع النفطي
ائتلاف المالكي: سنخرج الأمريكان بقوة السلاح
النفط النيابية:حكومة الإقليم وراء تأخر إقرار قانون النفط والغاز
حزب طالباني عازم على إنهاء التفرد بالسلطة من قبل العائلة البارزانية
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السوداني يؤكد على توفير الدعم والإسناد للمستثمرين المهتمّين بتطوير القطاع النفطي
النفط النيابية:حكومة الإقليم وراء تأخر إقرار قانون النفط والغاز
وزير النفط:العراق حريص على وحدة منظمة أوبك لضمان استقرار أسعار النفط
اليوم ..ارتفاع في أسعار صرف الدولار
العراق يعلن رفضه لفرض قيود جديدة على الدول المنتجة للنفط
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مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
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الناشط المدني بعد فوز ترامب عمار:دعمنا لفلسطين سياسيا وإعلامياً فقط
الولائي المشهداني يدعو إلى تقسيم المجتمع العراقي مذهبياً
مصدر سياسي:محاولات لإطلاق سراح رئيس الهيئة العامة للضرائب
المالية النيابية:موازنة 2025 تشغيلية وليست استثمارية
نائب إطاري: الإمام “الغايب” زعلان من الإطار لعدم تمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية
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- اذاعة INN